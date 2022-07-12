У держдумі рф пропонують перейменувати посаду президента на правителя
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Російські ліберал-демократи запропонували змінити офіційну назву посади президента на «правителя». Хто саме з представників ЛДПР вніс цю ініціативу, невідомо, проте в пресслужбі фракції заявили, що назва посади глави держави в рф «завжди їх бентежила».
Про це пише Business Insider.
Вони вважають, що слово «президент» навʼязане Заходом, і «поки ще не пізно» його можна виправити на варіант, який «ближчий та зрозуміліший російському вуху».
«Назва посади глави держави завжди нас бентежила. Термін «президент» у значенні глави виконавчої влади вперше був використаний лише наприкінці XVIII ст. у США і значно пізніше розповзся по усьому світі. У нашій країні, за історичними мірками, це взагалі нове слово, і поки воно не вкоренилося остаточно, можна його спокійно замінити», — заявили у фракції.
Питання про відміну терміна «президент» порушувалося депутатами в контексті поправок до конституції рф ще у 2020 році, але тоді пропозицію не ухвалили.
Речник путіна пєсков сказав, що в кремлі поки над цим не замислювалися.