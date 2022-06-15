У Саудівській Аравії з магазинів вилучають одяг та іграшки кольору веселки — «вони заохочують до гомосексуальності»

Пекельце

Влада Саудівської Аравії вилучає іграшки та дитячий одяг кольору веселки, адже вони «заохочують гомосексуальність».

Про це повідомляє BBC із посиланням на державне телебачення Саудівської Аравії Al-Ekhbariya.

Так, чиновники Міністерства торгівлі вилучили низку товарів із магазинів у столиці Ер-Ріяді. Серед них були шпильки для волосся, поп-іти, футболки, шапки та пенали — ці предмети «суперечать ісламській вірі та суспільній моралі та пропагують гомосексуальні відтінки, націлені на молоде покоління».

Міністерство торгівлі окремо написало у Twitter, що його команди конфіскують «товари, що містять символи та знаки, що закликають до відхилення та суперечать здоровому глузду». Магазини, де знайшли такі товари, притягнуть до кримінальної відповідальності.

Хоча в Саудівській Аравії, де правлять мусульмани-суніти, немає законів, що стосуються сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності, статеві стосунки поза шлюбом, включаючи гомосексуальний секс, суворо заборонені. Відповідно до інтерпретації ісламського права в країні, одностатеві сексуальні відносини за взаємною згодою караються смертю або побиттям, залежно від «серйозності випадку». Також незаконно для чоловіків «поводитися як жінки» або носити жіночий одяг і навпаки.