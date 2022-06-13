Логотип російського аналога McDonald’s виявився дуже схожим на лого виробника кормів для тварин
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Логотип російського аналога McDonald’s, мережі ресторанів «Вкусно и точка», збігається з логотипом португальської компанії Matosmix. Вона займається виробництвом кормів для свійських тварин.
На це звернули увагу користувачі соцмереж і журналісти.
Ось логотип мережі ресторанів «Вкусно и точка»:
А ось — логотип Matosmix, яка працює на ринку сільськогосподарської продукції з 1974 року.
«Давно говорю, що ніяка антиросійська пропаганда не потрібна. Вони чудово справляються самі, без сторонньої допомоги», — написав у Telegram журналіст Денис Казанський.
- Компанія McDonald’s закрила свої 850 ресторанів у росії 14 березня 2022 року. Рішення було прийнято у зв’язку із вторгненням армії рф в Україну. 12 червня у Москві відновили роботу 15 ексресторанів McDonald’s, тепер під назвою «Вкусно и точка».