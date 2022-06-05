Україна чекає на довідку про психічний стан спікера парламенту Угорщини. Він звинуватив Зеленського у «психічних проблемах»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Міністерство закордонних справ України очікує, що спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер оприлюднить довідку про стан свого психічного здоров’я. Перед цим він назвав «психічними проблемами» рішучість президента Володимира Зеленського, з якою він просить партнерів про підтримку.
Позицію України з цього приводу 5 червня оприлюднив спікер МЗС Олег Ніколенко.
«Подальша оцінка слів пана Кевера напряму залежить від висновку, зафіксованому в довідці. А якщо брати ширше, то, на превеликий жаль, угорські політики наполегливо продовжують поливати брудом Україну та відбілювати злочини росії. Така позиція не дивує, адже історично Угорщина вже не раз орієнтувалася на сторону зла», — додав Ніколенко.
- 4 червня вийшло інтервʼю із Кавером, де він сказав про Зеленського наступне: «Зазвичай той, кому потрібна допомога, просить про неї чемно — наполегливо, але просить, а не вимагає чи погрожує. Погрожують зазвичай ворогам, а зовсім не тим, кого хочуть мати друзями. Тут є якась особиста психічна проблема».
- Угорщина блокувала шостий пакет санкцій проти росії. Країна виступала проти відмови ЄС від російської нафти. Крім того, від початку російського вторгнення Угорщина відмовилася пропускати через свою територію зброю для України.