У Луврі чоловік жбурнув шматок торта в «Мону Лізу». Каже, це був «екологічний протест»

Пекельце

Леонардо да Вінчі, «Мона Ліза» / Wikimedia Commons

У Парижі, у музеї Лувр чоловік кинув шматок торта у скло картини «Мона Ліза». Музей подав на нього скаргу за публічне приниження, чоловік каже, що це був «екологічний протест».

Про це повідомляє французька газета Le Parisien.

Інцидент стався в неділю, 29 травня, опівдні. Чоловіка, причетного до інциденту, затримали на місці та передали правоохоронцям. Відомо, що йому 24 роки, а також те, що поліція доставила його до психіатричної лікарні, де повинні будуть визначити, чи дозволяє стан його здоровʼя взяти чоловіка під варту.

«Мені це здається нереальним, але чоловік, одягнений як бабуся, підвівся з інвалідного візка і спробував розбити захисне скло «Мони Лізи». Потім він намазав торт на вікно і розкидав навколо себе троянди, перш ніж його схопила охорона», —пише користувач Twitter.

Чоловік розповів, що своїм жестом хотів привернути увагу до екологічної кризи: «Подумай про Землю. Є люди, які руйнують землю. Подумай про це. Художники кажуть вам: думайте про Землю. Ось чому я це зробив. Подумай про планету», — кричав чоловік, коли його вже вели до виходу.

Картина «Мони Лізи» була предметом кількох спроб пошкодити її. Одна з останніх датується літом 2009 року, коли російський турист шпурнув чашку в захисне скло. Картина з 2005 року перебуває за броньованим склом із контролем вологості та температури.