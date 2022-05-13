В Індії батьки подають позов проти сина та його дружини — вони не народили їм онуків

Пекельце

В Індії, у штаті Уттаракханд сімейна пара подає до суду на свого єдиного сина та його дружину за те, що вони не подарували їм онука після шести років шлюбу. Про це повідомляє BBC.

Пара Санджів та Садхана Прасад (61 та 57 років) кажуть, що витратили свої заощадження на виховання сина, на навчання його на пілота, а також на розкішне весілля. А тепер вони вимагають компенсацію від нього у майже $650 тисяч, якщо протягом року не народиться онук.

«Мій син одружений вже шість років, але вони досі не планують дитину. Принаймні, якщо у нас буде онук, з яким можна проводити час, наш біль стане терпимим», — сказав Прасад.

Позов вони подали на підставі «психічного домагання». Їхній син та його дружина не коментують цей інцидент. Суд розгляне клопотання 17 травня.

Пан Прасад розповів, що витратив усі свої заощадження на сина, відправивши його до США у 2006 році для навчання пілотів за $65 тисяч. Хлопець повернувся до Індії у 2007 році, але втратив роботу, і його сімʼї довелося підтримувати його фінансово ще понад два роки. Син зрештою влаштувався на роботу пілотом, а у 2016 році його батьки влаштували шлюб, сподіваючись, що у них буде «онук, з яким можна буде гратися» після виходу на пенсію. Батьки кажуть, що заплатили також і за весільний прийом у пʼятизірковому готелі, і за розкішний автомобіль вартістю $80 тисяч, і медовий місяць за кордоном.