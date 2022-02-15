FT: Росія хоче зробити главою маріонеткового уряду в Україні ексрегіонала Царьова. Зараз він керує санаторієм у Криму

Пекельце

За даними американської розвідки, у разі російського вторгнення можливим главою маріонеткового уряду в Україні може стати колишній нардеп від Партії регіонів Олег Царьов.

Про це пише Financial Times.

«Імʼя Царьова як можливого кандидата Путіна для зміни режиму в Україні було отримано від американської розвідки, яка зробила його доступним для розвідувального альянсу «Пʼять очей», що складається зі США, Великої Британії, Австралії, Канади та Нової Зеландії. Про це повідомив чиновник, який побажав залишитися неназваним», — пише видання.

Зазначається, що це припущення здивувало представників російських і українських політичних кіл, оскільки зараз Царьов керує санаторіями в окупованому Росією Криму. Financial Times вдалося отримати коментар екснардепа.

«Це досить кумедна ситуація. Поглянь на мене. Мене навіть не запрошують виступати на [російському] державному телебаченні, бо я недостатньо важливий. Я директор санаторію в Ялті», — сказав Царьов.

Видання наголошує, що на думку аналітиків імʼя Царьова як глави маріонеткового уряду має ще менше сенсу, ніж попередні імена, згадані розвідками США та Великої Британії, що викликає питання про те, наскільки добре Захід розуміє плани Кремля щодо України.

Царьов — депутат Ради чотирьох скликань, востаннє обирався від Партії регіонів (2012 до 2014 року). У травні 2014 року балотувався у президенти, проте зняв свою кандидатуру. У червні того ж року Верховна Рада позбавила його депутатської недоторканності та дала згоду на його арешт за підозрою у сепаратизмі.

Наприкінці червня 2014 року Царьов втік на окупований Донбас, де став спікером «парламенту Союзу народних республік» — органу проросійських бойовиків, який мав обʼєднати «парламенти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».