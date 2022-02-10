У Росії підліток отримав п’ять років колонії за «підготовку підриву будівлі ФСБ» у грі Minecraft

Пекельце

Прилепа Олександр / УНІАН

У Росії суд засудив підлітка Микиту Уварова до п’яти років позбавлення волі за нібито підготовку до участі в терористичній діяльності. Одним із доказів у суді стало те, що підлітки обговорювали, як у комп’ютерній грі Minecraft створити будівлю ФСБ та підірвати її.

Про це пише Meduza.

Уварова суд визнав лідером групи і засудив його до п’яти років колонії. Двох інших підозрюваних звільнили від кримінальної відповідальності, тому що вони співпрацювали зі слідством. Вони отримали умовні терміни.

Підлітків затримали влітку 2020 року у російському місті Канськ. Їм тоді було по 14 років. Затримали їх за те, що вони клеїли листівки з критикою влади та на підтримку політв’язнів на різних будівлях у місті, зокрема на будівлі Пенсійного фонду та ФСБ.

Після затримання правоохоронці три доби допитували підлітків без адвокатів та рідних. Також вони отримали доступ до їхніх листувань у соцмережах — там хлопці обговорювали анархізм, піротехнічні дослідження, різні фантастичні види озброєння. Там же знайшли і обговорення можливого підриву будівлі в Minecraft.

Підлітки отримали підозри в виготовленні вибухівки та підготовці до участі в терористичній діяльності. Уварова вважали лідером групи, але він своєї провини не визнав. Натомість двоє інших підозрюваних спочатку зізналися та дали покази проти Уварова, але потім відмовилися від своїх слів.

«Я буду спокійним, тому що ніколи не вчив своїх друзів поганому, я не був їхнім лідером, ми були на рівних і просто дружили. Я нікого не обмовив. […] Я нікого не збирався підривати, я не терорист. […] Я просто хотів би довчитися, здобути освіту і поїхати кудись далеко звідси», — розповів Уваров під час свого останнього слова у суді.

До самого суду підлітків відпустили з-під арешту, хоча Уваров пробув у СІЗО 11 місяців, а інші двоє підозрюваних перебували під домашнім арештом. Адвокати ж вважають, що жодних доказів провини підлітків надано не було: правоохоронці не вилучили жодних вибухових пристроїв і не надали доказів намірів проходити підготовку до терористичної діяльності.