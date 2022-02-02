У США люди виявили в будинку невідомого чоловіка з гвинтівкою. Він купався, спав, пив пиво і дав їм $200

Пекельце

collective nouns / Flickr

У США, у штаті Нью-Мексико люди виявили у себе вдома невідомого чоловіка з гвинтівкою AR-15. Він у них купався та відпочивав.

Про це повідомляє The Guardian.

Будинок розташований на околиці Санта-Фе. У ньому невідомий чоловік спав, купався, обідав і пив пиво, а потім власники повернулися та виявили його. У нього була гвинтівка з оптичним прицілом AR-15, але він не погрожував людям і нічого не вкрав. Натомість він дав домовласникам $200 як компенсацію за розбите вікно.

Підозрюваному близько 20 років. Він розповів власникам будинку, що тікав від когось і його сімʼю вбили, а машина зламалася неподалік Санта-Фе. Власники будинку розповіли поліцейським, що чоловік був «украй збентежений і вибачався за ситуацію».

Потім він вийшов із дому зі своєю спортивною сумкою та зброєю і спустився в канаву. Поліцейські прийшли до будинку й обшукали канаву, але нікого не знайшли.