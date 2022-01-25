Ілон Маск пообіцяв зʼїсти на телебаченні Хеппі Міл, якщо McDonaldʼs почне приймати Dogecoin
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Wittpenn / Bloomberg / Getty Image
Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск заявив, що зʼїсть на телебаченні Хеппі Міл, якщо мережа швидкого харчування McDonald's почне приймати криптовалюту Dogecoin. Про це він написав у Twitter 25 січня.
Після цього твіту Dogecoin різко виріс на 8% і зараз коштує $0,14, або майже 4 гривні.
Як повідомляє U.Today, компанія McDonald's почала тролити криптовалютну спільноту після нещодавнього масового обвалу ринку (ціни на Bitcoin та Ethereum впали понад удвічі): «Як у вас справи, люди, які ведуть крипторахунки у Twitter?» — написала компанія у Twitter.
- У січні 2022 року Tesla почала продавати деякі товари за криптовалюту Dogecoin: ідеться про Cyberwhistle і Cyberquad for Kids. Після цього вартість Dogecoin зросла на 18%.