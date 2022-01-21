В Англії берегова охорона вигадала, як врятувати собаку від припливу води — вони прикріпили до дрона сосиску

Пекельце

The Guardian

В Англії у місті Гавант (графство Гемпшир) поліції довелось творчо мислити, аби врятувати собаку від припливу води: пожежники та берегова охорона вирішили причепити до дрона сосиску, аби запах ласощів спокусив пса відбігти у безпечне місце.

Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент трапився із собакою на імʼя Міллі — поміссю джек-рассела та віппета. Вона зникла 13 січня, коли відволіклася від хазяйки. Потім Міллі помітили на прибережних мулистих мілинах. Собака чинила опір спробам рятувальників відвести її в безпечніше місце.

За собакою рятувальники, поліція і берегова охорона стежили за допомогою дронів. Врешті вони вирішили подивитися правила Управління цивільної авіації та MTOW [максимальна злітна маса] їхніх дронів і підрахували, що можуть прикріпити до дрона одну сосиску, яку взяли у місцевого жителя на пляжі. Її привʼязали мотузкою. Оскільки Міллі була голодна, це спрацювало.

І хоч рятувальникам вдалося вивести Міллі у безпечне місце, вона знову втекла, але вже воззʼєдналася зі своєю господаркою.