У Росії продають елітну труну «Патріот», яку виготовили в Україні

Пекельце

У Росії Московська міська ритуальна служба продає труну «Патріот», яку виготовили в Україні. Про це йдеться на сайті служби.

В описі до товару зазначається наступне: «Модель «Патріот» із російською символікою, двокришкова, із цінних порід дерева, виробництво — Україна». Ціна труни — 571 200 рублів або майже 209 тисяч гривень.

До речі, «Патріот» продається у розділі «елітних». Всі труни з цієї категорії зроблені або в Італії, або в Україні. Якщо труна з Італії — це зазначено на головній сторінці каталогу, якщо ж із України, то це видно лише якщо зайти на сторінку труни.