В Іспанії затримали одного з найвідоміших італійських мафіозі — завдяки фотографіям з Google Maps

Пекельце

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В Іспанії завдяки фотографіям на Google Maps правоохоронці затримали одного з найвідоміших італійських мафіозі Джоаккіно Гамміно, якого розшукували майже 20 років.

Про це пише The Guardian.

Гамміно заарештували в Галапагарі, неподалік Мадриду. Там він жив багато років, одружився, змінив імʼя на Мануель, працював шеф-кухарем, володів магазином фруктів і овочів.

Сицилійська поліція провела кілька розслідувань у пошуках 61-річного Гамміно, а у 2014 році було видано європейський ордер на його арешт. Втікача відстежили до Іспанії, але саме карти Google допомогли встановити його точне місцеперебування.

Інструмент навігації зробив знімок двох чоловіків, що базікають у магазині під назвою El Huerto de Manu в Галапагарі. Поліція звернула увагу, що один із чоловіків дуже схожий на Гамміно, але його особистість була підтверджена лише тоді, коли вони натрапили на оголошення про сусідній ресторан під назвою La Cocina de Manu.

Магазин і ресторан закриті, але на сторінці La Cocina de Manu у Facebook поліція знайшла фотографію Гамміно, одягненого як шеф-кухар. У меню ресторану була страва під назвою Cena Siciliana, або сицилійська вечеря.

Гамміно заарештували 17 грудня. Повідомляється, що після затримання мафіозі запитав поліцію: «Як ви мене знайшли? Я навіть не дзвонив сімʼї 10 років!» Гамміно належав до мафіозного клану, який у 1990-х роках брав участь у протистоянні з Cosa Nostra, головною мафіозною мережею Сицилії. Затриманого розшукували за вбивство та інші злочини, повʼязані з мафією. Його востаннє заарештували в Барселоні у 1998 році. Він відбував довічне увʼязнення у Римі, однак у 2002 році під час зйомок фільму у вʼязниці йому вдалося втекти.