У Греції поліцейський без маски штрафував за відсутність маски. Тепер він заплатить штраф
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Adam Niescioruk / Unsplash
У Греції на €300 оштрафували співробітника поліції, який носив маску на підборідді, коли штрафував хлопця за її відсутність. Про це 30 грудня повідомив міністр з питань захисту населення країни Такіс Теодорікак.
Поліцейському з міста Салоніки також призначили дисциплінарний контроль і вирішили перевести в іншу службу.
Коли відео із поліцейським почало ширитись мережею — разом із невдовольством користувачів, у справу втрутився міністр з питань захисту населення. До обовʼязків правоохоронця входило штрафувати людей за відсутність маски.
- Греція із 24 грудня посилила карантин і зобовʼязала носити маски навіть на вулиці. Крім цього, у Греції з 30 грудня посилюють карантин через швидкий приріст кількості хворих на коронавірус. Серед обмежень — заборона музики на всіх комерційних майданчиках під час святкування Нового року.