Спікер Ради дав нардепам «домашнє завдання» на зимові канікули. Просить прочитати 5 книг

Пекельце

прес-служба Верховна Рада

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук оприлюднив список із п’яти книг, які він рекомендує нардепам прочитати на зимових канікулах. Спікер назвав це «домашнім завданням для народних обранців».

«Пропоную колегам з користю провести новорічно-різдвяні свята. Як і обіцяв, звертаюсь до народних обранців із новою ініціативою, своєрідним «домашнім завданням», — зазначив Стефанчук.

Перелік складається із таких книг:

Григорій Сковорода «Найкраще».

Норман Дейвіс «Європа. Історія» (Europe. A History).

Михайло Зигар «Імперія повинна померти» («Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900—1917 гг.»).

Борис Джонсон «Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію» (The Churchill Factor. How one man made history).

Адмірал Вільям Г. Макрейвен «Застеляйте ліжко. Дрібниці, які можуть змінити ваше життя, а можливо, і світ» (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world).

Стефанчук анонсував, що на літні канікули він готує більш розгорнутий список та додав, що до «зимового списку» не увійшли Конституція та Регламент Верховної Ради, бо «це вже давно треба було знати на зубок».