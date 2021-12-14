Пекельце

Спікер Ради дав нардепам «домашнє завдання» на зимові канікули. Просить прочитати 5 книг

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

прес-служба Верховна Рада

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук оприлюднив список із п’яти книг, які він рекомендує нардепам прочитати на зимових канікулах. Спікер назвав це «домашнім завданням для народних обранців».

«Пропоную колегам з користю провести новорічно-різдвяні свята. Як і обіцяв, звертаюсь до народних обранців із новою ініціативою, своєрідним «домашнім завданням», — зазначив Стефанчук.

Перелік складається із таких книг:

Стефанчук анонсував, що на літні канікули він готує більш розгорнутий список та додав, що до «зимового списку» не увійшли Конституція та Регламент Верховної Ради, бо «це вже давно треба було знати на зубок».