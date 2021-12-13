У Бразилії два політики побилися на рингу через розбіжності щодо аквапарку

Пекельце

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У Бразилії мер міста Борба зустрівся на рингу зі своїм опонентом, аби вирішити політичні розбіжності. Про це повідомляє The Guardian.

На ринг вийшов мер міста Борба Сімау Пейшоту та його колишній радник Ерінеу да Сілва (на прізвисько Міріко).

Бій відбувся в неділю, 12 грудня, у спортзалі школи, і тривав 13 хвилин. Пейшоту вийшов на ринг близько 02:30 в оточенні помічників і з чорним рушником із написом «Ісус». Він двічі перед боєм підходив до свого суперника і проводив пальцем по горлу.

Після трьох раундів мер Борби майже не міг ходити через велику кількість ударів ногами, які він отримав від супротивника, у нього ще й випала щелепа — однак він все одно переміг. Глядачі кричали через обурення результатом.

Сілва був незадоволений «нездатністю мера» зберегти аквапарк на річці Мадейрі та ще у вересні хотів розібратись із політиком, якого він назвав «тухлим шахраєм». Пейшоту прийняв виклик — він опублікував відео, в якому ударив по долоні кулаком і сказав: «Покажи своє обличчя!» Потім мер міста Борба дещо знизив градус напруги, оскільки виборці назвали його поведінку неналежною. Зрештою він запевнив, що братиме участь лише в «організованій сутичці на рингу».

«Я не вуличний боєць. Я мер муніципалітету Борба. [Але] якщо він справді хоче битися… я готовий битися… Я завжди був переможцем», — заявив Сімау Пейшоту.