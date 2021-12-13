Виробник тренажерів Peloton випустив антикризову рекламу. Акції компанії впали через сцену в серіалі «Секс і місто»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Gotham / Getty Images
Американська компанія-виробник тренажерів Peloton, чиї акції впали через сцену у сиквелі продовження серіалу «Секс і місто», випустила нову рекламу. У відео «оживили» Містера Біга, чоловіка головної героїні Керрі Бредшоу, який помер від серцевого нападу після 45-хвилинного тренування на Peloton.
30-секундну рекламу озвучив актор Райан Рейнольдс. У відео інструкторка Peloton Джесс Кінг сидить поруч із Містером Бігом (Кріс Нот) і каже, що він чудово виглядає. Актор каже: «До нових починань», і вони переводять погляд на Peloton. «Може, нам ще раз покататися? Життя надто коротке, щоб цього не зробити», — пропонує Містер Біг.
Потім Рейнольдс починає жартувати з серіалу «Секс і місто»: «І просто так… світові нагадують, що регулярна їзда на велосипеді стимулює та покращує ваше серце, легені та кровообіг, знижуючи ризик серцево-судинних захворювань. Їзда на велосипеді зміцнює серцеві мʼязи, зміцнює пульс і знижує рівень жиру у крові. Він живий».
Акції компанії Peloton після премʼєри серіалу 9 грудня впали із $45 до $38,5 за штуку. Компанія надала творцям серіалу свій велотренажер, але в Peloton не знали, як саме їхній продукт використовуватимуть за сюжетом.
- 11 січня 2021 року стримінговий сервіс HBO Max анонсував продовження серіалу «Секс і місто», але без Саманти. Виробництво серіалу почалось наприкінці весни в Нью-Йорку. Режисери планували зняти 10 півгодинних серій.
- Серіал «Секс у великому місті» у 1997 році створив продюсер Даррен Стар на основі однойменної книги Кендіс Бушнелл. Серіал вийшов на каналі HBO в 1998 році та тривав шість сезонів — до 2004-го. У 2008 і 2010 роках у продовження серіалу зняли два повнометражні фільми.