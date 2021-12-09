У Львові суд виправдав доцента, який за $400 написав студенту дипломну роботу. Він називав це «оплатою творчої роботи»

Пекельце

Жовківський районний суд Львова повністю виправдав доцента Львівського національного аграрного університету, який у 2016 році написав дипломну роботу замість свого студента і взяв за це $400. Суддя погодився з аргументами захисту, що це був не хабар, а «оплата наукової творчої роботи».

Про це пише Zaxid.net.

Доцент кафедри машинобудування ЛНАУ Олег Соколовський у 2016 році був науковим керівником диплому студента-заочника з іншої кафедри і запропонував написати дипломну роботу замість нього за $500. Після торгу студент збив ціну до $400 і приніс їх Соколовському. Під час передачі грошей викладача затримала поліція.

Того ж року Жовківський районний суд визнав Соколовського винним в отриманні хабаря і оштрафував його на 21,2 тисячі гривень із забороною бути науковим керівником і приймати іспити у студентів.

Соколовський не погодився з вироком і подав апеляцію, а потім ще й касацію. Через пʼять років касаційний суд повернув справу викладача-хабарника на новий розгляд.

Згідно з матеріалами справи, Соколовський мотивував свої дії тим, що йому потрібні були кошти на лікування батька. Крім того, доцент наполігав, що має право писати наукові роботи, а роботу він виконував у позаробочий час, не використовуючи обладнання установи, де працював. «Він хотів надавати студенту необхідні консультації, але той повідомив, що не вміє креслити на компʼютері, а тому не може сам написати свою дипломну роботу. Вважає, що кошти отримав правомірно», — цитує видання матеріали справи.

За словами Соколовського, він «не вимагав неправомірну вигоду, а отримав кошти як оплату його наукової творчої роботи». Викладач вважає, що студент повинен захистити дипломну роботу, а хто її напише — байдуже. «Якщо студент не бажає самостійно писати дипломну роботу, її текст може виготовити будь-яка інша особа», — вважає викладач.

Зазначається, що в судовому розгляді брав участь колишній студент Соколовського, який підтвердив, що викладач запропонував йому написати дипломну роботу та посприяти в успішному захисті за $500.

Врешті суддя Жовківського райсуду Володимир Мікула не побачив нічого незаконного в написанні дипломної роботи студенту за гроші. На його думку, злочином можна було б вважати намагання Соколовського вплинути на позитивну оцінку за дипломну роботу. Утім, на думку судді, якщо Соколовський не був членом екзаменаційної комісії, він не міг ухвалювати рішення щодо допуску дипломного проєкту до захисту і впливати на його оцінку. Хоча Соколовський як науковий керівник міг надати схвальний відгук на роботу, яку сам же й написав.

Також суд взяв до уваги, що пʼять років тому інший суд засудив члена екзаменаційної комісії, який взяв від цього ж студента $200 за успішний захист, тож суддя Мікула вирішив, що в цій справі вже знайшли винного.

Зрештою суддя Мікула вирішив, що в діях Соколовського не було складу кримінального правопорушення. Він повністю виправдав викладача в цій справі. Прокуратура має 30 робочих днів, щоб подати апеляцію на цей вирок.