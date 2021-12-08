«Нарешті вдома». ІКЕА у рекламі зобразила Ангелу Меркель у фірмовому кріслі
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- Ангеліна Шеремет
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@IKEAFrankfurt / Facebook
Найбільший меблевий бренд світу IKEA у середу, 9 грудня, коли Ангела Меркель пішла з посади канцлера Німеччини, опублікував у німецький пресі рекламу, де начебто вона сидить у кріслі.
Реклама зʼявилась у паперових газетах із підписом "Endlich zu Hause" — «Нарешті вдома». На фото у червоному жакеті зображена жінка, яка схожа на Меркель. Таким чином компанія вирішила прорекламувати крісло.
- 8 грудня 2021 року Ангела Меркель офіційно залишила посаду канцлера Німеччини, яку обіймала 16 років (чотири терміни). Новим канцлером став Олаф Шольц від Соціал-демократичної партії Німеччини.