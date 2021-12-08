«Нарешті вдома». ІКЕА у рекламі зобразила Ангелу Меркель у фірмовому кріслі

Пекельце

@IKEAFrankfurt / Facebook

Найбільший меблевий бренд світу IKEA у середу, 9 грудня, коли Ангела Меркель пішла з посади канцлера Німеччини, опублікував у німецький пресі рекламу, де начебто вона сидить у кріслі.

Реклама зʼявилась у паперових газетах із підписом "Endlich zu Hause" — «Нарешті вдома». На фото у червоному жакеті зображена жінка, яка схожа на Меркель. Таким чином компанія вирішила прорекламувати крісло.

@IKEAFrankfurt / Facebook