ЗМІ: У Північній Кореї ввели нові податки, щоб Кім Чен Ин подарував дітям цукерки на свій день народження

Пекельце

KCNA

У Північній Кореї запровадили нові податки для домогосподарств. Кошти підуть на те, щоб закупити цукерки для всіх дітей, які традиційно вручає лідер КНДР Кім Чен Ин на свій день народження.

Про це пише Radio Free Asia з посиланням на власні джерела.

Органи місцевої влади у КНДР вимагають, що люди фактично заплатили за інгредієнти для цукерок. Гроші підуть на придбання борошна та цукру.

У деяких регіонах влада також почала забирати у людей яйця для цукерок, що призвело до нестачі продуктів.

Традицію дарувати цукерки дітям на свій день народження започаткував ще засновник КНДР Кім Ір Сен. Наразі в країні солодощі дарують на день народження Кім Ір Сена (15 квітня), день народження Кім Чен Іра (16 лютого) та день народження Кім Чен Ина (8 січня).