Королева Єлизавета на бенкеті у 2011 році просила Барака Обаму піти, тому що вона хотіла спати

Пекельце

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Колишній міністр фінансів Великої Британії Джордж Осборн розповів, як королева Єлизавета II одного разу попросила його на державному банкеті сказати тодішньому президентові США Бараку Обамі, щоб він пішов, бо було пізно й вона хотіла спати.

Осборн зробив цю заяву під час бесіди з лордом Едом Вейзі на онлайн-зустрічі випускників школи Святого Павла. Insider був присутній на зустрічі та цитує її.

Осборн розповів: «Я був на банкеті — державному банкеті у Великій Британії з нагоди візиту Барака Обами. І королева підійшла до мене і сказала: “Ви скажіть президентові, що вже пізно і я хочу лягти спати”. І я подивився, що Барак Обама чудово проводив час, випиваючи горілку з мартіні зі своїми товаришами, і я подумав: “Боже мій, я буду тією людиною, яка повинна піти і сказати йому, що треба йти”».

Інцидент стався у травні 2011 року. Тоді Обама разом з дружиною Мішель прибули до Британії з візитом. Джордж Осборн був міністром фінансів. Insider пише, що тоді на державному банкеті Обама припустився помилки. Його тост за королеву перервав оркестр, який заграв «Боже, бережи королеву», однак Обама все одно проголошувати свій тост.

Через два роки, на саміті G8 у 2013 році, Обама неодноразово називав Джорджа Осборна «Джеффрі», а пізніше вибачився за те, що переплутав його зі своїм улюбленим виконавцем R&B Джеффрі Осборном.