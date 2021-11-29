В Англії десятки людей три дні жили у пабі, який замело снігом. Весь цей час вони розважалися

Пекельце

В Англії через шторм «Арвен», який 26 листопада обрушився на північ і північний схід Великої Британії, десяткам людей довелося жити три дні в пабі, заметеному снігом.

Про це пише ВВС.

Люди застрягли у пабі готелю Tan Hill Inn, який називають найвищим пабом країни. Готель Tan Hill Inn, будівлю якого звели в XVII столітті, стоїть самотою в районі майже незаселеної височини Йоркшир-Дейлс — на висоті 528 метрів над рівнем моря.

У пʼятницю, 26 листопада, у Tan Hill Inn зібралося близько 60 людей на трибʼют-концерт гурту Oasis. До вечора сильний сніг замів усі дороги в окрузі, а сам готель опинився під метровим шаром снігу. Поліція і рятувальники порадили людям залишитися в готелі до покращення погодних умов, що вони й зробили.

Менеджерка готелю та власниця пабу Нікола Таунсенд розповіла, що 40 людей розмістили у готелі, а для решти у залі пабу обладнали імпровізований табір. Весь цей час люди проводили вікторини, грали в настільні ігри, пили пиво та співали у караоке.

Після «порятунку» та розчищення снігових завалів відвідувачі Tan Hill Inn розповіли, що в готелі та пабі панувала святкова атмосфера. Всі дуже потоваришували, а одна з врятованих жінок заявила, що не хотіла їхати.