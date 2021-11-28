ВООЗ (вкотре) звинувачують у підігруванні Китаю. Вона «перестрибнула» букву Сі, обираючи назву для нового штаму

Пекельце

UN Geneva / Flickr

Всесвітню організацію охорони здоровʼя звинуватили в підігруванні Китаю, адже вона пропустила літеру грецького алфавіту Сі, коли давала назву новому штаму коронавірусу — «Омікрон». Річ у тім, що Сі — це імʼя лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Зазначимо, що, крім Сі, ВООЗ пропустила і літеру Ню, адже її можна сплутати зі словом «новий» (new).

«Дві літери були пропущені — Nu і Xi — тому що Nu дуже легко сплутати з «новим», а XI не використовувався, тому що це поширене прізвище, а передові методи ВООЗ для позначення нових хвороб пропонують уникати «образ будь-яких культурних, соціальних, національних, регіональних, професійних чи етнічних груп», — йдеться в заяві ВООЗ, яку цитує The Indian Express.

Але Daily Mail пише, що це рішення надало ще більше доказів, що ВООЗ «боїться» Комуністичної партії Китаю. Організацію вже звинувачували в тому, що вона допомагає Китаю замʼяти історію початку пандемії.

ВООЗ почала називати нові штами за буквами грецького алфавіту, а не за місцем, де вони зʼявилися, — на тій підставі, що вони легко вимовляються і не стигматизують ярлики. Так, наприклад, Індія просила не називати штам коронавірусу «Дельта» індійським, адже це погано впливає на імідж країни.