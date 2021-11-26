Музей сучасного мистецтва у Нью-Йорку опублікував цитату Фріди Кало. Виявилося, що вона належить 15-річній дівчині

Пекельце

Sotheby’s

Музей сучасного мистецтва в Нью-Йорку (MoMA) опублікував автопортрет Фріди Кало з цитатою, яку помилково приписується мексиканській художниці.

Про це пише Esquire.

«Я думала, що я найдивніша людина у світі, але потім вирішила, що на землі так багато людей, що має бути хтось, хто так само як і я, почувається дивним і недосконалим», — зазначено у публікації, датованій 22 листопада.

Видання повідомляє, що наступного дня користувач Twitter з ніком @trophyhuman розповіла, що висловлювання належить її подрузі Беккі, яка у 2008 році відправила листівку з Фрідою Кало й цією цитатою до артпроєкту PostSecret, куди всі охочі можуть анонімно відправити свої секрети поштою.

Користувачка також прикріпила посилання на портал Quote Investigator, який зʼясовує походження найпопулярніших цитат. У статті 2016 року, присвяченій цьому висловлюванню, підтверджується, що вперше воно зʼявилося на листівці, опублікованій на PostSecret у 2008 році. Там же вказано найімовірнішого автора цитати — Беккі Мартін. Сама дівчина підтвердила авторство цитати у своєму блозі у 2015 році. Вона вигадала цей вислів, коли їй було 15 років.

Згодом у MoMA звернули увагу на коментарі про помилку і вказали у відповідях до публікації, що цитата «помилково приписується Фріді Кало». Після цього багато користувачів вимагали видалити публікацію.