У США чоловіка, який 40 років викрадав антикваріат, засудили до одного дня увʼязнення

Пекельце

Thomas Hawk / Flickr

У США чоловік, який вкрав із музеїв десятки раритетних експонатів, отримав один день увʼязнення.

Про це пише ВВС.

78-річного Томаса Гевіна затримали минулого року, коли він намагався продати гвинтівку Крістіана Ортера — одну з двох гвинтівок, які збереглися з оригінальним кремʼяним механізмом, та на якій вказано імʼя виробника, місце і дата виготовлення. Вона коштує понад $175 тисяч. Гевін викрав цю зброю ще 1971 року.

На допиті у ФБР чоловік зізнався у крадіжці цієї гвинтівки, а також у крадіжці інших старовинних гвинтівок XVIII та XIX століть із музеїв по всьому штату Пенсильванія. Вийти на злочинця вдалося завдяки скупнику антикваріату, який зʼясував, що гвинтівка Ортера була викрадена.

Розглядаючи справу, суд дійшов висновку, що термін давності за багатьма крадіжками вже сплив. Адвокат схарактеризував Гевіна як «колекціонера різноманітних старих речей», зазначивши, що його будинок «забитий» антикварними товарами. «Прибуток не був його мотивацією», — наполягає адвокат.

У підсумку, крім дня за ґратами, Гевіна засудили до трьох років перебування під наглядом, включаючи один рік домашнього арешту, а також штраф у розмірі $25 тисяч й відшкодування потерпілим $23 385.