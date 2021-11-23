Жителі канадської провінції Онтаріо отримали можливість замовляти канабіс через Uber Eats

Пекельце

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Жителям канадської провінції Онтаріо стала доступна можливість замовляти марихуану через сервіс доставки їжі Uber Eats. Проте забирати її користувачам доведеться самим.

Про це пише CNN.

Uber Eats оголосив про партнерство з компанією Tokyo Smoke, яка займається роздрібною торгівлею канабісом. Завдяки цьому клієнти зможуть залишати замовлення в Uber Eats, а потім забирати їх у найближчому магазині Tokyo Smoke.

Очікується, що партнерство з Tokyo Smoke дозволить жителям Канади легально та безпечно купувати канабіс, що, своєю чергою, допоможе боротися з підпільним ринком, на який, як і раніше, припадає понад 40% усіх продажів немедичного канабісу в Канаді.

Згідно з даними галузевої дослідницької компанії BDS Analytics, продажі канабісу в Канаді становитимуть $4 мільярди у 2021 році та, за прогнозами, зростуть до $6,7 мільярда доларів у 2026 році.