Житомирський суд викликав мільярдера Цукерберга для доповіді у справі про наклеп
- Автор:
- Софія Телішевська
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Christophe Morin / IP3 / Getty Images
Засновника соцмережі Facebook та мільярдера Марка Цукерберга викликали в Коростенський суд на Житомирщині як співвідповідача. Він доповідатиме у справі про коментарі в соціальній мережі.
Відповідне клопотання подав міський голова міста Овруч, який судиться з місцевим активістом.
Ще 25 липня 2019 року Овруцький міський голова Іван Коруд звернувся до суду з позовом проти засновника районної партійної організації «Свобода» Олексія Кравчука.
Позивач вимагає визнати недостовірною і такою, що принижує честь та гідність, інформацію, яку поширив активіст у соціальній мережі.
Міський голова хотів, щоби відповідач видалив свій коментар та спростував його, також він просив відшкодувати йому моральну шкоду, заплативши 1 гривню та сплатити судові витрати.
Судова тяганина триває вже другий рік, тож у рамках процесу Коростенський суд постановив залучити власника Facebook. Копію ухвали надіслали Цукербергові у США.
Засідання відбудеться 2 грудня 2021 року — неявка передбачає адміністративну відповідальність.