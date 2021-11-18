Житомирський суд викликав мільярдера Цукерберга для доповіді у справі про наклеп

Пекельце

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Засновника соцмережі Facebook та мільярдера Марка Цукерберга викликали в Коростенський суд на Житомирщині як співвідповідача. Він доповідатиме у справі про коментарі в соціальній мережі.

Відповідне клопотання подав міський голова міста Овруч, який судиться з місцевим активістом.

Ще 25 липня 2019 року Овруцький міський голова Іван Коруд звернувся до суду з позовом проти засновника районної партійної організації «Свобода» Олексія Кравчука.

Позивач вимагає визнати недостовірною і такою, що принижує честь та гідність, інформацію, яку поширив активіст у соціальній мережі.

Міський голова хотів, щоби відповідач видалив свій коментар та спростував його, також він просив відшкодувати йому моральну шкоду, заплативши 1 гривню та сплатити судові витрати.

Судова тяганина триває вже другий рік, тож у рамках процесу Коростенський суд постановив залучити власника Facebook. Копію ухвали надіслали Цукербергові у США.

Засідання відбудеться 2 грудня 2021 року — неявка передбачає адміністративну відповідальність.