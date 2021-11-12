У Росії виклали в мережу базу даних покупців фальшивих сертифікатів про вакцинацію і ПЛР-тестів. У ній майже 500 тисяч людей

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Кіберполіція України

У Росії в мережу злили базу даних покупців фейкових сертифікатів про вакцинацію та ПЛР-тестів. У ній містяться дані близько 500 тисяч людей, поки що лише з Москви.

Про це пише «Коммерсант».

У даркнеті та Telegram-каналах її продають по $120 за дані однієї тисячі людей. У цій базі містяться персональні дані людей, зокрема паспортна інформація, номер телефону, місце проживання та інформація про отримання сертифіката.

Цю базу могли зібрати на сервісах з продажу фейкових сертифікатів та тестів. Експерти вважають, що її спеціально зберігали для можливості подальшого шантажу, а тим, хто туди потрапили, може загрожувати кримінальна відповідальність, як і тим, хто створили ці сервіси.

«Наївно вважати, що зловмисники уважно ставитимуться до ваших персональних даних, якщо ви звернулися за нелегальною послугою», — зазначив директор зі стратегічних комунікацій Infosecurity a Softline company Олександр Дворянський.

Дані про одну людину в цій базі коштують приблизно 30—40 рублів (10—15 грн).