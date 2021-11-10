В Instagram шахрай тимчасово заблокував сторінку гендиректора соцмережі та повідомив про його смерть

Пекельце

В Instagram шахрай тимчасово заблокував сторінку генерального директора соцмережі Адама Моссері та повідомив у техпідтримку про його смерть.

Про це пише VICE.

Акаунт Моссері був заблокований завдяки функції Instagram, яка дозволяє заблокувати доступ до сторінки, якщо інші користувачі повідомлять про смерть її власника.При цьому також зникає можливість вносити будь-які зміни в уже наявний контент.

«Мені здається смішним, що Instagram дозволяє таким речам взагалі відбуватися на своїй платформі», — зазначив шахрай.

Він також показав електронні листи спілкування з підтримкою Instagram і скриншот заблокованого акаунту Моссері. Доступ до сторінки для гендиректора оперативно відновили, але, за словами шахрая, в інших випадках процес відновлення затягується на значно довший час.

Vice News

Під час спілкування техпідтримка Instagram запросила свідоцтво про смерть, некролог або новину про смерть власника сторінки. Для блокування акаунту шахрай створив фейковий некролог про «смерть» Моссері.

«Як і в інших інтернет-сервісах, в Instagram є онлайн-форми, які допомагають людям повідомляти про підозрілу активність або про смерть друга чи члена сімʼї. На жаль, деякі люди зловживають цими формами, тому ми наймаємо слідчих і фахівців з кібербезпеки, щоб виявляти шахраїв й ускладнити їм завдання», — прокоментували цей інцидент в Instagram.