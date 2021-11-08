У Раді з’явиться діджитал-директор. Він займатиметься висвітленням роботи парламенту у TikTok
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- Олексій Ярмоленко, Марія Жартовська
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Пришутова Вікторія / УНІАН
У Верховній Раді запровадять посаду діджитал-директора. Він займатиметься висвітленням роботи парламенту в соцмережах, зокрема і в TikTok.
Про це розповіли «Бабелю» джерела в керівництві Ради.
Наймовірніше, на цю посаду призначать людину з партійного офісу «Слуги народу». Коли саме введуть цю посаду — наразі невідомо.
Серед головних обов’язків діджитал-директора буде також і кураторство зйомок різних відеороликів про Раду та нардепів для соцмереж, зокрема і для TikTok. До парламенту планують навіть запрошувати на екскурсії відомих тіктокерів.
- Наприкінці вересня соціальна мережа TikTok повідомила, що досягла позначки в один мільярд активних користувачів — саме стільки людей використовували цей додаток хоча б раз протягом місяця.