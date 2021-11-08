У Раді з’явиться діджитал-директор. Він займатиметься висвітленням роботи парламенту у TikTok

Пекельце

Пришутова Вікторія / УНІАН

У Верховній Раді запровадять посаду діджитал-директора. Він займатиметься висвітленням роботи парламенту в соцмережах, зокрема і в TikTok.

Про це розповіли «Бабелю» джерела в керівництві Ради.

Наймовірніше, на цю посаду призначать людину з партійного офісу «Слуги народу». Коли саме введуть цю посаду — наразі невідомо.

Серед головних обов’язків діджитал-директора буде також і кураторство зйомок різних відеороликів про Раду та нардепів для соцмереж, зокрема і для TikTok. До парламенту планують навіть запрошувати на екскурсії відомих тіктокерів.