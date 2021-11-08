Учасник штурму Капітолія попросив політичного притулку у Білорусі. До цього він жив у Житомирі

Пекельце

Blink O'fanaye / Flickr

Американець Еван Ньюман, який у січня 2021 року брав участь у штурмі Капітолія, попросив політичного притулку у Білорусі. Це сталося 15 серпня, коли чоловік «тікав від українських спецслужб».

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Білорусь-1».

За його словами, у США проти нього порушили шість кримінальних справ, тож адвокат Евана порекомендував йому виїхати в Європу. Чоловік розповів, що спершу він прибув до Італії, потім переїхав до Швейцарії, після чого чотири місяці мешкав в Україні.

За даними білоруських ЗМІ, американець чотири місяці жив у Житомирі, але там помітив за собою «слідкування працівників СБУ», тому вирішив тікати далі. Так чоловік прибув у Білорусь, де його затримали білоруські прикордонники.

Еван Ньюман родом із Каліфорнії, він займається виробництвом сумок, одружений та має двох дітей.