В Ілона Маска нове імʼя у Twitter, що воно означає — невідомо

Пекельце

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Найбагатша людина світу, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск змінив імʼя у Twitter — тепер він «Лорд Едж» (Lorde Edge), а його місцезнаходження – Троллхейм.

Що саме це означає, він не уточнив, однак користувачі Twitter почали ділитись своїми здогадками. Так, наприклад, співавтор криптовалюти Dogecoin Шібетоші Накамото інтерпретував цю зміну імені як анаграму (переставлення літер у слові) для “elder [старший] doge[coin]”.

У багатьох інших було подібне пояснення, що «Лорд Едж» – це анаграма і відсилання до Dogecoin.

Це не перший випадок, коли Ілон Маск змінює імʼя у Twitter. Так, наприклад, у липні 2019 року він назвався «-1», а у червні 2021 року — «Ілон Маск, другий».