В Ілона Маска нове імʼя у Twitter, що воно означає — невідомо
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Joshua Lott / Getty Images
Найбагатша людина світу, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск змінив імʼя у Twitter — тепер він «Лорд Едж» (Lorde Edge), а його місцезнаходження – Троллхейм.
Що саме це означає, він не уточнив, однак користувачі Twitter почали ділитись своїми здогадками. Так, наприклад, співавтор криптовалюти Dogecoin Шібетоші Накамото інтерпретував цю зміну імені як анаграму (переставлення літер у слові) для “elder [старший] doge[coin]”.
У багатьох інших було подібне пояснення, що «Лорд Едж» – це анаграма і відсилання до Dogecoin.
Це не перший випадок, коли Ілон Маск змінює імʼя у Twitter. Так, наприклад, у липні 2019 року він назвався «-1», а у червні 2021 року — «Ілон Маск, другий».
- На початку листопада 2021 року Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії — його статки перевищили $300 мільярдів. Це сталося після того, як ринкова капіталізація компанії Tesla перевищила $1 трильйон.