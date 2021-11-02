У Росії екскерівника СІЗО призначили директором школи. Увʼязнені його ізолятора скаржилися на знущання

Пекельце

Гонтар Володимир / УНІАН

У Росії колишнього заступника начальника слідчого ізолятора призначили директором школи. Увʼязнені цього ізолятора заявляли про тортури та принизливі умови утримання.

Про це пише Insider.

Колишній заступник начальника СІЗО в Ачинську (Красноярський край) Євген Мартинов стане до роботи 9 листопада. В установах Федеральної служби виконання покарань Мартинов працював із 1994 року.

Місцеві журналісти вивчили позови про тортури та принизливі умови утримання в СІЗО-3. Лише 2020—2021 року Ачинський міський суд розглянув із десяток позовів щодо умов утримання увʼязнених у цьому ізоляторі.

Один із позовів подав Олександр Суворов, який потрапив до ізолятора у 2019 році. Він був хворий, тому відразу повідомив про гострі болі та необхідність регулярно справляти потребу через захворювання. Це звернення лишили поза увагою. Адміністрація установи змушувала вʼязня гуляти щодня «не менше ніж годину», що позначалося на його здоровʼї.

Суворова помістили до камери динамічного спостереження (КДС), де заарештованому довелося три дні спати на голій гумі. Після цього він знову спробував привернути увагу співробітників до умов утримання, за це його привʼязали до деревʼяного щита та поклали посеред камери.

«Перебуваючи в КДС у такому становищі, він був змушений справляти свою потребу під себе. 8 днів у КДС він перебував без одягу — абсолютно голим, при цьому за ним вели відеоспостереження співробітники протилежної статі», — йдеться в рішенні суду.

Суворов просив компенсацію моральної шкоди в розмірі 300 тисяч рублів (110 тисяч гривень), але в жовтні 2020 року відмовився від позову, і справу було припинено.

Ще один увʼязнений розповів у позові, що у шести камерах СІЗО-3 не було туалетів, натомість увʼязненим пропонували користуватися пластиковими відрами. Тазів для особистого користування не було, одяг і постільну білизну увʼязнені прали в раковині, там же й сушили, тому в камерах при наявній антисанітарії була ще й висока вологість.