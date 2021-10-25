Жителі острова Пасхи проголосували на референдумі проти повернення туристів

Пекельце

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Жителі острова Пасхи взяли участь у референдумі 24 жовтня і проголосували проти того, аби відкривати для туристів кордони, які закрили півтора року тому через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Time News.

Питання було «Ви хочете, аби острів відкрили 1 січня?» Проти 649 голосів, за 320. У голосуванні взяли участь 972 людини або менше 20% жителів.

Результат голосування не є обовʼязковим, і остаточне рішення будуть ухвалювати органи охорони здоровʼя регіону чилійського міста Вальпараїсо, від якого залежить острів Пасхи, або чилійське Міністерство охорони здоровʼя.

Наразі на острові зареєстровано 8 випадків коронавірусу і жодного нового випадку з вересня 2020 року. З початку пандемії також там не було жодного померлого від ковіду. За офіційними даними, на острові Пасхи вакциновано 73% населення.

Острів Пасхи відомий своїми мегалітами загадкового походження і налічує близько 10 тисяч жителів, 60% з яких становлять народ рапа-нуї (первинна назва острова). Вони не бачили жодного туриста з березня 2020 року.

«Острів отримує дохід від індустрії туризму. Це джерело економіки», — сказав AFP Сальвадор Атан, віцепрезидент місцевої громади Мау Хенуа, яка управляє національним парком Рапа-Нуї.