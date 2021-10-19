В Індії чоловік через суд просить замінити COVID-сертифікат. На них у країні зображують портрет прем’єр-міністра

Пекельце

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В індійському штаті Керала чоловік через суд хоче, щоб йому видали COVID-сертифікат без зображення прем’єр-міністра Нарендри Моді. За його словами, це порушує приватне життя громадян.

Про це пише BBC.

«Помістивши свою фотографію в мій сертифікат, він втручається в особистий простір громадян. Це неконституційно, і я прошу шановного премʼєр-міністра негайно припинити цей неправильний, ганебний вчинок», — зазначив він.

Сам чоловік є активістом та членом основної опозиційної партії країни. Він наголошує, що для демократії це є абсолютно неприйнятним.

Twitter / KHaS

Індійські COVID-сертифікати, крім особистих даних власника, містять фотографію Нарендри Моді з його цитатами англійською мовою та хінді. В уряді тоді пояснили, що таким чином хотіли спонукати людей навіть після вакцинації дотримуватися карантинних заходів.

«Пан Моді — не наш перший прем’єр-міністр, і це не перша програма вакцинації в Індії. Але кампанія проти Covid-19 та програма вакцинації проєктується як моноспектакль, інструмент пропаганди прем’єр-міністра», — зазначає чоловік.

Ідею помістити зображення Моді на COVID-сертифікати розкритикувала індійська опозиція. Там наголошують, що кампанію вакцинацію використовують як особисту рекламу прем’єра.

Такі сертифікати також мають певні проблеми за кордоном. Зокрема, ЗМІ розповідають, що деякі прикордонники в інших державах, які не знають, як виглядає прем’єр-міністр Індії, сприймають ці COVID-сертифікати як підроблені.