В Англії чоловік зателефонував до поліції та попросив забрати у нього з холодильника гнилу курку

Пекельце

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В Англії, у долині Темзи чоловік зателефонував в службу 999 і попросив поліцію «надіслати машину» і вийняти гнилу курку з його холодильника після того, як співробітники супермаркету Tesco відмовилися допомогти.

Про це повідомляє Mirror.

«Я купив курку і поклав її в холодильник, не відкриваючи пакет. А коли відкрив, то запах був просто огидний, гнильний. Я не знаю, що з цим робити, ви можете мені щось порадити?» — запитав чоловік. Поліцейський на лінії порадив йому звʼязатися із супермаркетом і вирішити цю «цивільну справу».

Однак чоловік не поклав трубку, а продовжив просити допомоги в поліцію.

«Якби я заплатив за ваш бензин, ви могли б вислати мені машину?» — запитав він. Оператор відповів: «Ні, на жаль, зараз ми займаємося злочинами. У наші обовʼязки не входить приходити та забирати гнилу курку з холодильника».

Поліція оприлюднила запис розмови з чоловіком в рамках своєї кампанії «Подумай, перш ніж дзвонити». Однак у коментарях люди заявили, що присоромити літню людину — це не спосіб владнати ситуацію.