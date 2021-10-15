В Австралії пожежні прочесали квартал у пошуку витоку газу, але натрапили на дуріан
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В австралійській столиці Канберрі жителі одного з районів викликали пожежників через можливий виток газу. Вони скаржилися на різкий газовий запах, але виявилося, що паніку викликав дуріан.
Про це повідомляє The Washington Post.
Пожежні прочесали вказаний район за дві години.
Один з жителів Канберри пожартував у соцмережах, що це не газ, а просто хтось їв дуріан. Жарт виявився правдою. Через дві години перевірки Агентство з надзвичайних ситуацій повідомило, що джерелом запаху був підгнилий дуріан. Його знайшли під час огляду одного з житлових будинків.
- Дуріан — це фрукт з південно-східної Азії, який має приємний смак і нестерпний для багатьох людей запах. Через нього фрукт заборонений в багатьох готелях і громадському транспорті по всій Азії. Гнилий дуріан нерідко стає причиною евакуацій і виклику спеціальних служб.
- У 2018 році через дуріан евакуювали бібліотеку університету в Канберрі.