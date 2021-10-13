В Індії засудили до подвійного довічного увʼязнення чоловіка, який вбив дружину коброю

Пекельце

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В Індії засудили до подвійного довічного увʼязнення чоловіка, який з другої спроби вбив дружину укусом кобри. Про це повідомляє BBC.

Чоловіка звати Сурадж Кумар, його заарештували у 2020 році після того, як його 25-річна дружина померла від укусу змії. Поліція почала розслідування за позовом батьків жінки, які заявили, що чоловік таким чином хотів отримати придане. Суд визнав його винним у тому, що він кинув кобру на ліжко, поки дружина спала.

Обвинувачення стверджувало, що це був «найрідкісніший з рідкісних випадків», і вимагало страти для Кумара. Суддя погодився з тим, що це рідкий випадок, і засудив його до подвійного довічного увʼязнення, а також зобовʼязав його виплатити штраф в розмірі $6 635.

Жінка померла 7 травня 2020 року, тоді її батьки звернулись до поліції, адже їм здалося дивним, що доньку вдруге за кілька місяців вкусила змія. Перша спроба вбити жінку за допомогою гадюки сталася 2 березня. Тоді жінку шпиталізували, а 22 квітня її виписали з лікарні.

Після цього чоловік купив індійську кобру, а 6 травня поклав її біля дружини, коли та спала — тоді змія двічі вкусила жінку. Батьки загиблої розповідають, що того ранку зять спокійно вийшов з кімнати, мертву жінку в ліжку знайшла її мама.

За словами правоохоронців, на мобільному телефоні чоловіка вони знайшли відеопідтвердження його намірів — він останні 3 місяці дивився на YouTube відео зі зміями, імовірно, щоб навчитися поводитися з ними.