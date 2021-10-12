В Іспанії на Airbnb здають житло з рожевими сходами — як у серіалі «Гра в кальмара»

Пекельце

В Іспанії через сервіс оренди житла Airbnb здають квартири у житловому комплексі із рожевими сходами, схожими на ті, що були в популярному серіалі Netflix «Гра в кальмара».

Про це повідомляє The New York Post.

Житловий комплекс, відомий як La Muralla Roja (з іспанської перекладається як «Червона стіна»), спроєктував Рікардо Бофілл у 1968 році. Його звели в 1973 році. Такий його зовнішній вигляд — це нова інтерпретація арабської фортеці Касба і глинобитних споруд Північної Африки.

Пʼятдесят будинків розкидані по всьому комплексу, доступ до них є через патіо і сходи. У комплексі представлені три типи житла: студії та апартаменти з двома і трьома спальнями.

ЖК розташований у прибережному місті Кальп. Орендувати там житло можна за ціною від $110 до $270 за ніч. Кожне помешкання має вид на океан з балкона, басейн і терасу на даху. Ось його сторінка на Airbnb, ось на Booking, ось сайт.