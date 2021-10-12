У київському метро для боротьби з нелегальною торгівлею відкрили салон краси та ринок. На відкритті виступила Jerry Heil

Пекельце

Наталка Макогон / Facebook

У Києві у вівторок, 12 жовтня, в метро влаштували перформанс, «відкривши» в одному з вагонів одночасно ринок та салон краси. У такий спосіб у метрополітені вирішили показати пасажирам, на що перетвориться підземка, якщо вони будуть підтримувати нелегальну торгівлю.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook заступниця начальника «Київського метрополітену» Наталка Макогон.

«Концентрат усього, що ми бачимо щодня, паралельно слухаючи заклики не жертвувати кошти невідомим особам та не купувати товари у невстановлених місцях та дотримуватися правил. Але знаю, що де не купують, туди не приходять продавати. І наша гривня — найефективніший спосіб вирішення ситуації», — заявила вона.

На опублікованих представницею метрополітену фото видно, що у вагоні «працював» салон краси, «продавали» овочі та фрукти, а також одяг, взуття та мобільні телефони.

Участь у перформансі взяли українські співачка Jerry Heil та блогер Антон Шкуратов.

За словами Макогон, нині громадяни зазвичай захищають нелегальних торговців, коли до них підходять поліцейські, розповідають про «скрутні часи і політичну ситуацію».

«Переконана, що музика має бути у концерт-холах (Jerry Heil, збирай стадіони), торгівля — у торгових центрах або фермерських крафтових рядах, та й всі інші послуги — у салонах, магазинах і точно не в метро», — наголосила вона.