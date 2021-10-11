У Британії одна з церков перейменувала себе для залучення молоді. У храмі відкриють кавʼярню

Пекельце

У британському місті Борнмут керівництво 148-річної вікторіанської церкви Святого Михайла вирішило провести «ребрендинг» назви, щоб залучити молодь. Храм перейменували в церкву Святого Майка.

Про це пише Daily Mail.

Крім узяти «модну і привабливу» назву, в церкві вирішили відкрити кавʼярню. Преподобна Сара Єтман заявила, що у майбутній кавʼярні буде інформація про місцеву громаду і служби.

«Церква може бути маяком світла і надії для місцевої громади. Ми прагнемо залучити більше молодих людей, щоб подивитися, як вони по-своєму пізнають Ісуса», — сказала Єтман.

Деякі жителі ідею розкритикували.

«Ідея про те, що підліткам буде більш цікаво ходити до церкви, якщо ми перейменуємо її у церкву Святого Майка просто безглузда. Що далі — Святий Дейв?» — заявив один із жителів.