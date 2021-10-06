В Австралії невідомі підпалили автівку жінки, через яку посилили карантин

Пекельце

В австралійському штаті Маунт-Гамбіер невідомі люди підпалили автівку жінки, через повторне інфікування коронавірусом якої у місті знову оголосили карантин.

Про це повідомляє The Guardian та місцеве телебачення.

«Автомобіль жінки, яка отримала позитивний результат тесту на коронавірус, був підпалений після того, як її зараження призвело до повторного введення обмежень у деяких частинах південної Австралії», — йдеться в повідомленні.

Невідомі підпалили машину в ніч на 6 жовтня, коли самої жінки та її дітей не було удома.

Наразі ЗМІ висувають кілька версій, де жінка могла підхопити коронавірус.