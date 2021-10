Меланія Трамп хотіла відправити дітям в Африку дзеркала у повний зріст. Білий дім не дозволив

Пекельце

Bloomberg / Contributor

Колишня перша леді США Меланія Трамп мала намір надіслати дітям в африканській країні Малаві дзеркала у повний зріст, щоб діти бачили, «які вони сильні та красиві».

Про це у своїй книзі написала колишня головна помічниця Меланії Стефані Грішем, пише Business Insider.

Ідеться про поїздку першої леді, яка датується 2018 роком. Тоді Меланія уперше сама поїхала в іншу країну і була вражена цим візитом, оскільки діти просили сфотографувати їх, аби вони побачили себе.

«Як тільки ми повернулися у США, вона хотіла, щоб ми надіслали у місцеву школу дзеркала, мовляв «діти повинні знати, як вони виглядають, і бачити свою силу та красу», — зазначила Грішем. Однак глава адміністрації першої леді відхилила прохання Меланії.

Грішем пише, що такий крок міг стати комунікаційним провалом, а заголовки вийшли б зі словами «модель надіслала дітям в Африку дзеркала».

Мемуари Iʼll Take Your Questions Now («Я відповім на ваші запитання зараз») повинні вийти друком 5 жовтня, там головна помічниця першої леді розповідає про курйози, котрі мали місце у Білому домі та «токсичну» обстановку, яка там панувала. Натомість представники Меланії вважають, що Грішем просто намагається нажити собі слави «неправдивими історіями».