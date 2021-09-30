«Криві» Мессі з Роналду, баги й недоробки. Симулятор eFootball 2022 отримав найнижчий рейтинг в історії магазину ігор Steam

Пекельце

Футбольний симулятор eFootball 2022 від японської студії Konami встановив антирекорд в магазині ігор Steam: відразу після виходу користувачі обвалили рейтинг гри через безліч багів, недоробок і низьку якість промальовування облич футболістів.

Про це пише TJournal.

Гра отримала найнижчу оцінку за всю історію сервісу, отримавши 92% негативних відгуків. У них користувачі скаржилися на застарілу графіку, повільне завантаження та інші недоліки, попри запевнення розробників, що гра вийде на абсолютно новій графічній технології.

У Twitter користувачі також почали ділитися прикладами багів і недоліків графіки. Судячи з усього, найбільше шанувальників гри засмутила якість промальовування облич Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.