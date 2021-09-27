Авторитетний науковий журнал The Lancet звинуватили у сексизмі за те, що там назвали жінок «тілами з вагінами»

Пекельце

Сергій Моргунов / «Бабель»

Авторитетний науковий журнал The Lancet звинуватили у сексизмі. Там оприлюднили обкладинку свого останнього номера, на якій назвали жінок «тілами з вагінами».

Про це пише The Telegraph.

Публікація журналу у Twitter викликала масу невдоволення: багато вчених почали скасовувати підписку та залишати посади рецензентів, лікарі оцінили цю фразу як «нелюдяну», а активісти заявили, що такий термін лише шкодить дискусії про інклюзивність.

Цитата на обкладинці взята зі статті під назвою Period on Display. Вона стосується виставки, присвяченій менструації, у Музеї вагіни в Лондоні. Автор статті чотири рази вживає слово жінка і лише одного разу — «тіла з вагінами». Саме цю цитату вирішили і помістити на обкладинці — «Історично анатомія та фізіологія тіл з вагінами ігнорувалася».

Хоча саме цей термін автора і намагався бути найбільш інклюзивним, щоб позначити не лише жінок, а й інший гендер, він викликав критичну реакцію серед учених. Зокрема, у коментарях вважають, що такий термін є «непростимим», а також обурюються, що в нещодавній статті про чоловіків із раком простати їх не називають «тілами з пенісами».