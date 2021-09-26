На атракціоні у США дитина не повірила, що ніж в одного з аніматорів справжній. Щоб це довести, той поранив хлопчика в ногу

Пекельце

Daniil Onischenko / Unsplash

В американському штаті Огайо аніматор атракціону з будинком жахів, намагаючись налякати 11-річну дитину, вдарив її ножем.

Про це пише CNN.

Інцидент стався на ярмарку в місті Берія. Дитина увійшла до атракціону «Сім поверхів пекла», де її зустрів аніматор. «Він підійшов до мого сина, тримаючи ніж, і хотів налякати хлопчика, але мій син відповів йому: “Це несправжній ніж. Я не боюся”», — розповіла мати дитини Карен Беднарські. На доказ протилежного чоловік жбурнув ніж уземлю, влучивши дитині прямо в ступню.

Хлопчика з глибоким порізом відвезли в пункт першої допомоги, де наклали повʼязку. Попри поранення, дитина разом з мамою продовжили відвідування цього атракціону. Власник закладу заявив, що на його території діють суворі правила і протоколи, які не дозволяють аніматорам носити будь-яку справжню зброю.

Канал повідомляє, що 22-річний актор звільнений, поліція Берії додала, що йому висунули звинувачення в нападі з необережності.