Віцепрезидент Суринаму вирішив зіграти за футбольний клуб, яким він володіє. Команда програла 6:0

Пекельце

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У Південній Америці віцепрезидент держави Суринам 60-річний Ронні Брунсвейк зіграв за свою футбольну команду Inter Moengotapoe на одному з найбільших футбольних змагань на континенті.

Брунсвейк вийшов на поле як нападник і з капітанською повʼязкою. Його команда зустрілася з «Олімпією» (Гондурас) в Лізі КОНКАКАФ. Політик протримався на полі 54 хвилини, до цього часу команда вже програвала 3:0. Його вихід не сильно вплинув на Inter Moengotapoe: він пропустив ще три мʼячі до фінального свистка і програв 6:0.

Гра відбулась у місті Мунго на стадіоні, який Брунсвейк збудував у 2002 році і назвав на свою честь «Ронні-Брюнсвійк-стадіон».

Після матчу зʼявилися кадри, на яких Брунсвейк входить в роздягальню опонентів з «Олімпії» і роздає пачки грошей гравцям.

На сайті Transfer Market (один з найбільших порталів, акцентованих на футболі) є профіль Брунсвейка: там зазначено, що він зіграв на професійному рівні лише 1 матч — саме цей поєдинок. Крім цього, на полі був його 21-річний син Даміан — у нього в профілі також вказаний один цей матч, але протримався він на полі менше за батька — 28 хвилин.

Брунсвейк є віцепрезидентом Суринаму з липня 2020 року. На початку 1980-х він заснував і очолив повстанську групу Jungle Commando, яка прагнула звільнити Суринам від військової диктатури під час партизанської війни у країні.

У 1999 році нідерландський уряд звинуватив його в торгівлі кокаїном і заочно засудив до восьми років тюремного увʼязнення. Потім, в 2005 році, він був відсторонений від участі в національній футбольній асоціації Суринаму за те, що погрожував гравцеві на полі пістолетом.

Згідно з профілем Брунсвейка у газеті The New York Times, він у минулому був «елітним десантником, грабіжником банку, якого розшукували, лідером партизан і золотим бароном». У нього є не менше 50 дітей.