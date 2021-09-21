Президента Бразилії не пустили в ресторан Нью-Йорка через відсутність щеплення. Він виступає проти вакцинації

Пекельце

Президента Бразилії Жаїра Болсонару, який активно виступає проти масової вакцинації від коронавірусу і карантинних заходів, не пустили в ресторан Нью-Йорка через відсутність щеплення від COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

У США він прилетів на Генеральну асамблею ООН. Після своїх виступів він з делегацією пішов в заклад на вечерю, але врешті йому довелося задовольнятися піцою.

Фотографію вечері президента опублікували в Instagram два члени Кабміну Бразилії з делегації.

За даними ЗМІ, прихильники Болсонару високо оцінили «невимушену простоту» лідера Бразилії.

Цікаво, що Болсонару закликали вакцинуватися його колеги, мер Нью-Йорка і британський премʼєр-міністр Борис Джонсон. Болсонару під час зустрічі заявив, що «поки не хоче».