Президента Бразилії не пустили в ресторан Нью-Йорка через відсутність щеплення. Він виступає проти вакцинації
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- Костя Андрейковець
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Президента Бразилії Жаїра Болсонару, який активно виступає проти масової вакцинації від коронавірусу і карантинних заходів, не пустили в ресторан Нью-Йорка через відсутність щеплення від COVID-19.
Про це повідомляє Reuters.
У США він прилетів на Генеральну асамблею ООН. Після своїх виступів він з делегацією пішов в заклад на вечерю, але врешті йому довелося задовольнятися піцою.
Фотографію вечері президента опублікували в Instagram два члени Кабміну Бразилії з делегації.
За даними ЗМІ, прихильники Болсонару високо оцінили «невимушену простоту» лідера Бразилії.
Цікаво, що Болсонару закликали вакцинуватися його колеги, мер Нью-Йорка і британський премʼєр-міністр Борис Джонсон. Болсонару під час зустрічі заявив, що «поки не хоче».
- Президент Бразилії Жаїр Болсонару публічно применшує небезпеку коронавірусу, обіцяє зробити щеплення останнім в країні та закликає громадян «не скиглити». Його вже штрафували за неносіння маски і порушення карантину.