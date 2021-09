У США компанія шукає співробітника, якому заплатить за перегляд тринадцяти фільмів жахів $1 300

Пекельце

Denise Jans / Unsplash

У США фінансова компанія FinanceBuzz шукає співробітника, якому заплатить $1 300 за перегляд 13 фільмів жахів, щоб зʼясувати, чи впливає розмір бюджету фільму на його успішність.

Про це пише CNN.

Найнятий співробітник дивитиметься 13 стрічок, які вважаються найстрашнішими, а в цей час трекер Fitbit відстежуватиме частоту його серцевих скорочень. З 9 по 18 жовтня йому доведеться подивитися такі фільми, як «Пила» (Saw), «Жахи Амітивілля» (Amityville Horror), обидві частини «Тихого місця» (A Quiet Place), «Кендімен» (Candyman), «Астрал» (Insidious), «Відьма з Блер. Курсова з того світу» (The Blair Witch Project), «Сіністер» (Sinister), «Пастка» (Get Out), «Чистка» (The Purge), «Гелловін» (Halloween), «Паранормальні явища» (Paranormal Activity), «Аннабель» (Annabelle).

FinanceBuzz надасть співробітнику трекер Fitbit, а також, крім $1 300, подарункову карту на $50 для покриття витрат на оренду місця для перегляду. Щоб подати заявку, охочі повинні заповнити на сайті компанії форму та розповісти, чому вони найкраще підходять для цієї роботи. Заявки приймають до 26 вересня, а переможця FinanceBuzz обере до 1 жовтня.