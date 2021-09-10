У Швеції податкова заборонила батькам назвати дитину Владімір Путін

Пекельце

Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»

У швецькому місті Лахольм податкове агентство відхилило запит подружжя, яке хотіло зареєструвати їхню дитину під іменем Владімір Путін.

Про це повідомляє The Local.

Річ у тім, що батьки у Швеції повинні повідомляти імена новонароджених дітей до місцевого податкового агентства Skatteverket.

Відповідно до шведських правил, імена не повинні бути образливими, не мають нести ризик виникнення проблем для носія, також не дозволяються імена, які схожі до прізвищ.

Наразі незрозуміло, якою із цих причин податкова обґрунтувала відмову, але це не перший випадок, коли агентство відхиляє подібні запити. Раніше влада відмовила у реєстрації малюків з іменами: Форд, Аллах, Пільзнер і Кʼю.